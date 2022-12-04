В «ПСЖ» ответили на вопрос о будущем Месси и Мбаппе

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался относительно будущего в парижском клубе аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. Оба игрока в данный момент выступают за свои национальные сборные на чемпионате мира – 2022.

«Сейчас проходит чемпионат мира в Катаре. Надеемся, что Месси и Мбаппе станут лучшими игроками этого турнира. После окончания мундиаля мы сядем за стол переговоров», - приводит слова руководителя газета Marca.

Контракт Месси с парижанами истекает летом следующего года. Срок трудового договора между Мбаппе и «ПСЖ» рассчитан до окончания сезона-2024/2025.