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Чемпионат Франции. Лига 1

Лидер сборной Канады хочет играть в АПЛ

03 Декабря 2022 • 23:26 Комментировать

Канадский нападающий Джонатан Дэвид поведал о своем желании переехать в Английскую премьер-лигу. В настоящий момент он выступает за французский «Лилль».

«Пока не знаю, что будет после окончания чемпионата мира. АПЛ по праву считается лучшей футбольной лигой. Думаю, каждому футболисту хочется поиграть там», - передает слова футболиста Sky Sports.

Трудовое соглашение 22-летнего нападающего с «Лиллем» рассчитано до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Дэвид провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись десятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид
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