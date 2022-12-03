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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Думаю, мы никого не подпишем в январе»

03 Декабря 2022 • 13:02 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от январского трансферного окна. Напомним, парижан ранее связывали с Миланом Шкриньяром из «Интера», переход которого должен был состояться зимой, но в данный момент словак близок к продлению контракта с «нерадзурри».

«Думаю, мы никого не подпишем в январе. Не могу сказать, что у нас есть конкретные цели. Мы должны сохранить свой состав и продолжать выступать с нынешним коллективным духом», – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, в ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с мюнхенской «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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