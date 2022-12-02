Александр Головин уже пятый сезон проводит в «Монако». Клуб Лиги 1 показал видео, на котором российский полузащитник отрабатывает удары по воротам.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 153 официальных матча в различных соревнованиях. В них россиянин записал на свой счёт 20 голов и 29 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От второго «Ланса» «красно-белые» отстают на девять очков, а от лидирующего «ПСЖ» - на четырнадцать.

Напомним, что Александр Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА после чемпионата мира – 2018.