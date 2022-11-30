«ПСЖ» решил продать Мбаппе - раскрыта причина

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку летом следующего года.

Согласно данным The Athletic, владельцы парижского гранда готовы продать звездного игрока, чтобы в будущем не потерять его по сниженной цене. В «ПСЖ» считают, что следующее лето является идеальным временем для того, чтобы выручить с продажи Килиана хорошие деньги.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к французу со стороны мадридского «Реала», «МЮ» и «Ливерпуля».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.