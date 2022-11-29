Будущее звёздного Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. На днях в прессе проскочила информация о том, что аргентинский нападающий уже летом может перебраться в «Интер Майами» из МЛС. Впрочем, Sky Sports располагает другой информацией. По данным источника, Месси будет продолжать играть в Европе как минимум до лета 2024 года, а может и до лета 2025 года. Если говорить о краткосрочной перспективе, то первым вариантом для Лео является продление контракта с «ПСЖ».

Отмечается, что Лионель Месси может переехать в МЛС, но не в ближайшие годы.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца текущего сезона.