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Чемпионат Франции. Лига 1

​Появилась новая информация о будущем Месси слухи

29 Ноября 2022 • 15:43 Комментировать (1)

Будущее звёздного Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. На днях в прессе проскочила информация о том, что аргентинский нападающий уже летом может перебраться в «Интер Майами» из МЛС. Впрочем, Sky Sports располагает другой информацией. По данным источника, Месси будет продолжать играть в Европе как минимум до лета 2024 года, а может и до лета 2025 года. Если говорить о краткосрочной перспективе, то первым вариантом для Лео является продление контракта с «ПСЖ».

Отмечается, что Лионель Месси может переехать в МЛС, но не в ближайшие годы.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ilinoize
29 Ноября 2022 в 15:59
В Интер Майами ему опасно переходить, Мексика рядом
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