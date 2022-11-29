В «ПСЖ» ответили на вопрос об уходе Мбаппе

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мне уже надоело отвечать на этот вопрос каждую неделю. Повторю еще раз - Килиан заключил с клубом новое трудовое соглашение, все счастливы. «ПСЖ» не потерпел ни одного поражения в сезоне, мы постоянно распродаем все билеты на наши матчи», - передает слова руководителя газета Marca.

Действующий контракт 23-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 160 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей и отметился 12 забитыми мячами.