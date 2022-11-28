​«ПСЖ» стоит дороже 4 млрд евро – владельцы

В обозримом будущем катарские владельцы «ПСЖ» могут продать долю клуба, о чём рассказывал президент гранда Лиги 1 Нассер Аль-Хелаифи. Он же сообщил Financial Times, что переговоры с потенциальными покупателями продолжаются. Владельцы «ПСЖ» исходят из того, что клуб «стоит более 4 миллиардов евро».

Также Нассер Аль-Хелаифи сказал, что завершение любой потенциальной сделки может затянуться на месяцы.

После 15 сыгранных туров «ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1. Команда Кристофа Галтье опережает ближайшего преследователя в лице «Ланса» на пять зачётных баллов.