В следующем году звёздный Лионель Месси может покинуть европейский футбол. Как сообщает авторитетное издание The Times, к подписанию аргентинского форварда «ПСЖ» приблизился «Интер Майами». В клубе из МЛС уверены, что после чемпионата мира Месси подпишет контракт, а сам переход состоится по завершению сезона 2022/2023 в Европе.

По данным источника, «Интер Майами» сделает Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС.

Отмечается, что «Интер Майами» также интересуется Сеском Фабрегасом и Луисом Суаресом.

Добавим, что владельцем «Интер Майами» является группа инвесторов, которую возглавляет известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.