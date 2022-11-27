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Чемпионат Франции. Лига 1

​Клуб МЛС близок к подписанию Месси слухи

27 Ноября 2022 • 19:41 Комментировать

В следующем году звёздный Лионель Месси может покинуть европейский футбол. Как сообщает авторитетное издание The Times, к подписанию аргентинского форварда «ПСЖ» приблизился «Интер Майами». В клубе из МЛС уверены, что после чемпионата мира Месси подпишет контракт, а сам переход состоится по завершению сезона 2022/2023 в Европе.

По данным источника, «Интер Майами» сделает Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС.

Отмечается, что «Интер Майами» также интересуется Сеском Фабрегасом и Луисом Суаресом.

Добавим, что владельцем «Интер Майами» является группа инвесторов, которую возглавляет известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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