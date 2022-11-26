Головин высказался о получении награды лучшему игроку «Монако»

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о получении награды лучшему футболисту команды в ноябре.

«Признание болельщиков и такая оценка - это всегда приятно. В любом случае, я должен разделить этот приз с партнерами по команде. Это и их заслуга тоже», - приводит слова российского полузащитника издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний россиянин провел 14 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам 15 туров Лиги 1 монегаски набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.