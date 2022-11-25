​Головина признали лучшим игроком «Монако» в ноябре

Полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды по итогам ноября. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Лиги 1.

В опросе среди болельщиков Александр Головин набрал 46% голосов.

В ноябре Александр Головин принял участие в трёх матчах «Монако». В них российский хавбек записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. В клуб Лиги 1 россиянин перебрался после чемпионата мира – 2018 из московского ЦСКА.

На текущий момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.