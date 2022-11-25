Терри: «Неймар не дотягивает до уровня Месси и Роналду»

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри считает, что бразильский нападающий Неймар не дотягивает до уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду являются для меня величайшими в мире. Есть несколько классных игроков, которые им уступают. В их число можно внести Неймара. Безусловно, Ней игрок мирового уровня, однако он не дотягивает до Лионеля и Криштиану», - передает слова Терри BeIN Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец отметился 11 забитыми мячами и девятью голевыми передачами в 14 поединках чемпионата Франции.