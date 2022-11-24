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Чемпионат Франции. Лига 1

Дрогба высказался о будущем Мбаппе

24 Ноября 2022 • 16:08 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дидье Дрогба сказал несколько слов о будущем Килиана Мбаппе на клубном уровне.

Ранее в прессе ходили слухи о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ». При этом только весной форвард подписал новый контракт с французским клубом.

«Думаю, что мы все ожидаем его ухода из «ПСЖ». Но я немного его знаю, и он действительно хочет заявить о себе, выиграв Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это будет много значить для него и для клуба», - сказал Анри BBC Sport.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» будет играть против «Баварии». Матчи этой стадии турнира пройдут в феврале-марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба ПСЖ Килиан Мбаппе
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