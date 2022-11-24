Алвес: «Мбаппе – феномен, а Месси и Неймар – гении»

39-летний латераль Дани Алвес высказался об атакующем три французского «ПСЖ». В нападении парижского гранда играют Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Мбаппе – феноменальный футболист, однако он до сих пор не понял, что рядом с ним играют более уникальные игроки, чем он. Месси и Неймар делаю то, что не могут другие. Это два футбольных гения. Если Килиан будет снабжаться передачами от них, то может забить 150 голов», - передает слова бразильского ветерана Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 14 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.