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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» может переехать на другой стадион

23 Ноября 2022 • 16:45 Комментировать

«ПСЖ» может покинуть стадион «Парк де Пренс», где команда выступает с 1974 года. Об этом рассказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

По словам президента «ПСЖ», клуб ведёт переговоры с городом Париж о расширении и улучшении стадиона. Переговоры идут уже не один год, но город, судя по всему, по каким-то причинам не идёт навстречу.

«Город Париж подталкивает нас к переезду», - сказал Аль-Хелаифи Business.

Президент «ПСЖ» отметил, что у клуба есть три варианта на случай переезда. При этом Нассер не рассказал, о каких аренах идёт речь.

«ПСЖ» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Парк де Пренс Нассер Аль-Хелаифи
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