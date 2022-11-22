Глик — о Головине: «Хороший парень и исключительный игрок, я его фанат»

Защитник польской национальной команды Камил Глик высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин — хороший парень и исключительный игрок. Я его фанат, как и фанат «Монако». Я играл с ним два года — было достаточно времени оценить его талант», — отметил центральный защитник в интервью «Чемпионату». Глик не стал отвечать на вопрос о перспективах плеймейкера, поскольку, по его словам, это решение должен принимать только Александр.

Напомним, что Головин выступает за коллектив французской Лиги 1 с 2018 года, проведя в текущей кампании 20 матчей во всех состязаниях, забив три гола при четырёх результативных передачах.