Клуб Бекхэма начал переговоры по трансферу Месси

Представляющий МЛС клуб «Интер Майами» начал переговоры с окружением Лионеля Месси. Об этом рассказал журналист Хосе Альварес, который дал комментарий для El Chringuito TV. «Интер Майами» рассчитывает заполучить Лионеля Месси в следующем году.

Действующий контракт звёздного Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом аргентинский форвард может обрести статус свободного агента вскоре после своего 36-летия.

Отметим, что «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм.