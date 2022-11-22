Владелец «ПСЖ» отказался продать клуб на большие деньги

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что ему поступают предложения о продаже клуба.

«Мне предлагали более четырех миллиардов евро за клуб. Однако я не собираюсь продавать «ПСЖ». Однако, если речь пойдет о маленьком проценте, то такое вполне возможно. Сейчас мы думаем о различных вариантах. Мы делаем отличный проект», - передает слова руководителя Talksport.

По итогам 15 туров чемпионата Франции парижский гранд лидирует в турнирной таблице с 5-очковым отрывом от второго места. В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Кристофа Галтье встретятся с мюнхенской «Баварией»