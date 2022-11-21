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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «ПСЖ» допускает продажу доли клуба

21 Ноября 2022 • 17:31 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что инвесторы из США готовы приобрести от 10% до 15% акций «ПСЖ». Комментарий на этот счёт дал Нассер Аль-Хелаифи, который занимает должность президента французского клуба.

«У нас есть разные предложения от тех, кто заинтересовал в покупке «ПСЖ». Это фантастика. Мы не будем продавать клуб. Но продать небольшой процент клуба, почему бы и нет? Мы рассматриваем разные предложения», - сказал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит CulturePSG.

Ближайший официальный матч «ПСЖ» проведёт 28 декабря – против «Страсбурга» в чемпионате Франции на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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