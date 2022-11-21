​Инвесторы из США готовы купить долю в «ПСЖ»

Американский инвестиционный фонд готов приобрести от 10% до 15% акций «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe. Отмечается, что общая стоимость французского клуба оценивается примерно в 3 миллиарда евро.

Владельцем «ПСЖ» является компания Qatar Sports Investments, которая базируется в Дохе.

После первой части чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице. Гранд Лиги 1 опережает ближайшего преследователя в лице сенсационного «Ланса» на пять зачётных баллов.

Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит встретиться с «Баварией».