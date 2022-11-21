«Галатасарай» хочет выкупить Икарди у «ПСЖ»

Турецкий «Галатасарай» хотел бы выкупить у «ПСЖ» права на аргентинского нападающего Мауро Икарди. В этом сезоне 29-летний форвард выступает за стамбульский коллектив на правах аренды.

Согласно данным Calciomercato, стороны вступили в переговоры, но пока не могут сойтись в размере денежной компенсации. За полноценный трансфер «ПСЖ» требует 30 миллионов евро. «Галатасарай» не готов платить такие деньги и хочет добиться скидки.

В сезоне-2022/2023 Икарди принял участие в шести матчах турецкой Суперлиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативных паса.