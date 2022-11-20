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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Париж стал нравиться мне намного больше»

20 Ноября 2022 • 10:38 Комментировать

35-летний аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о своей адаптации в Париже.

«Мне намного больше стал нравиться Париж, я открываю этот город для себя с новой стороны. В первый год было много изменений в моей жизни. Но после непростых времен я счастлив находиться здесь со своей семьей. Наслаждаюсь этим местом», - передает слова футболиста Lequipe.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента. Аргентинец подписал с парижским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Лионель сыграл 19 матчей на клубном уровне, забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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