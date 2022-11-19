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Чемпионат Франции. Лига 1

У «ПСЖ» может появиться новый инвестор

19 Ноября 2022 • 20:27 Комментировать

Инвесторы из Соединённых Штатов Америки планируют приобрести долю акций «ПСЖ», об этом рапортует Lequipe. Фонд, название которого не раскрывается, собирается приобрести 10-15 процентов парижского клуба.

В настоящий момент полноценным владельцем клуба является Qatar Sports Investment. Инвесторы из Катара приобрели «ПСЖ» в 2011-м году. С того времени команда восемь раз становилась чемпионом Франции.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 подопечные Кристофа Галтье уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. Команда вышла в 1/8 финала ЛЧ, где встретится с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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