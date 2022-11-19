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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Марселе» сообщили плохие новости по травме Арита

19 Ноября 2022 • 11:00 Комментировать

Марокканский полузащитник Амин Арит рискует пропустить остаток нынешнего сезона из-за повреждения крестообразных связок. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал президент французского «Марселя» Пабло Лонгориа.

«Мы хотим дождаться новых медицинских тестов. Однако сейчас тенденция такова, что Арит больше не сыграет в этом сезоне», - передает слова руководителя Journal La Marseillaise.

Напомним, что Амин травмировался в поединке Лиги 1 против «Монако». Из-за этого повреждения полузащитник не поможет сборной Марокко на предстоящем чемпионате мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Амин Арит Пабло Лонгориа
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