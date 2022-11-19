Кампос: «Мбаппе использует 40-50% своего потенциала»

Луис Кампос, который является спортивным директором «ПСЖ», высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе. По мнению функционера, форвард не полностью использует свой потенциал.

«Килиан использует лишь 40-50% своего потенциала. Я говорю ему об этом изо дня в день. Мбаппе мог бы приносить на поле еще больше пользы, потому что его эволюция по-прежнему продолжается», - передает слова функционера Le 10 Sport.

Напомним, что 23-летний бомбардир выступает за парижский гранд с лета 2018 года. В составе парижан он провел 237 поединков, в которых отметился 190 забитыми мячами и 93 голевыми передачами.