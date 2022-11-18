Луис Энрике рассказал, что думает о Месси

Футбольный специалист Луис Энрике, занимающий пост главного тренера сборной Испании, поведал о том, в каких отношениях он с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Месси? Мы хорошо относимся друг к другу. Так было всегда. Месси – футбольный феномен. Если я смог ему что-то дать во время совместной работы в «Барселоне», это многое для меня значит», - передает слова Энрике Onze Mondial.

Напомним, что Луис занимал пост наставника «сине-гранатовых» с 2014 по 2017 год.

В настоящий момент Месси выступает за французский «ПСЖ». Контракт Лионеля с французским топ-клубом рассчитан до середины 2023 года.