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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» приняли решение по Неймару

18 Ноября 2022 • 13:10 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» довольно выступлениями звездного бразильского нападающего Неймара. Боссы парижского гранда планировали продать 30-летнего форварда минувшим летом, однако его игра в этом сезоне переубедила владельцев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар принял участие в 14 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Нападающий защищает цвета парижского коллектива с августа 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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