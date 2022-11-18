Футболисты «ПСЖ» довольны Галтье

Спустя пять месяцев работы нового главного тренера футболисты «ПСЖ» видят результат.

Журналист Адриен Гренье, ссылаясь на L’Équipe, рассказал, что в раздевалке французского гранда отличная атмосфера. Игрокам нравится тренер, и они рады работать с ним. Руководством парижан поднималась кандидатура Тьяго Мотты, но окончательный выбор пал на экс-тренера «Лилля».

Галтье возглавил команду в июле. «ПСЖ» не проигрывает в текущем сезоне. Команда идёт на первом месте в Лиге 1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Соперником французов по 1/8 финала мюнхенская «Бавария». Первый матч состоится 14 февраля.