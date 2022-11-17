Хабек «Ренна» Терье опередил Месси и стал лучшим в Лиге 1 в октябре

Лига 1 в своих соцсетях назвала лучшего игрока октября. Им стал 25-летний полузащитник «Ренна» Мартен Терье. В борьбе за награду он опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. А ещё своего одноклубника – нападающего Амина Гуири.

Всего хавбек оформил пять голов и два ассиста за пять матчей в национальном чемпионате.

«Ренн» в лиге идёт на третьем месте. У команды 30 очков – на одно больше, чем у «Марселя». Отставание от «Ланса» - пять очков. Лидирует «ПСЖ» - 41 очко.

В группе B Лиги Европы «Ренн» стал вторым, пропустив вперёд стамбульский «Фенербахче». Таким образом, в евровесне французы сыграют на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Соперник уже известен – это донецкий «Шахтёр».