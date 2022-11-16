​Неймар высказался о Месси и Неймаре

В преддверии чемпионата мира нападающий Неймар высказался о своих партнёрах по атаке «ПСЖ» - о Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Я говорил Месси, что стану чемпионом мира, обыграв его в финале. Мы смеялись. Играть с Лео и Килианом – огромное удовольствие. Это два великих футболиста, а Месси долгое время был лучшим в мире.

Мбаппе – молодой игрок, который демонстрирует свой потенциал. Ему ещё есть куда расти. Здорово играть рядом с такими футболистами, потому что тогда твои шансы на победу всегда выше», - сказал Неймар The Telegraph.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября.