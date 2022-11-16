​Во Франции умер арбитр

Трагические новости из Франции. Футбольный арбитр Йоан Амель ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Как сообщает портал Goal.com, Амель скончался после перенесённого на тренировке инсульта.

В последний раз Йоан Амель работал в воскресенье на матче между «ПСЖ» и «Осером» в качестве ВАР.

В топ-дивизионе Франции Йоан Амель дебютировал в сезоне 2016/2017. С тех пор он обслужил 136 игр Лиги 1. Также Амель работал на международных матчах. Так, например, осенью он судил игру между «Реалом» и «Селтиком» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Многие французские клубы уже успели выразить соболезнования в связи с уходом из жизни Йоана Амеля.