Галтье: Мбаппе не выше «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался на тему статуса звёздного форварда команды Килиана Мбаппе. По словам специалиста, Мбаппе не находится выше клуба.

«Когда я говорю, что Мбаппе олицетворяет проект, это не значит, что он выше клуба», - высказался Галтье для RMC Sport.

Стоит сказать, что в последнее время Килиана Мбаппе регулярно критикуют, предполагая, что он ставит себя выше клуба. Напомним, что весной французский форвард подписал новый дорогостоящий контракт с «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей. В них нападающий забил 19 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.