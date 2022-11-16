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Галтье: Мбаппе не выше «ПСЖ»

16 Ноября 2022 • 15:16 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался на тему статуса звёздного форварда команды Килиана Мбаппе. По словам специалиста, Мбаппе не находится выше клуба.

«Когда я говорю, что Мбаппе олицетворяет проект, это не значит, что он выше клуба», - высказался Галтье для RMC Sport.

Стоит сказать, что в последнее время Килиана Мбаппе регулярно критикуют, предполагая, что он ставит себя выше клуба. Напомним, что весной французский форвард подписал новый дорогостоящий контракт с «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей. В них нападающий забил 19 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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