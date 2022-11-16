Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в разговоре с журналистами высказался насчет возможного завершения игровой карьеры.

«Я обожаю эту игру, получаю от нее огромное наслаждение. Единственное, чем я занимался всю жизнь, – это играл в футбол. Думаю, после окончания карьеры моя жизнь будет связана с этим видом спорта. Когда уйду? Пока не знаю, но вряд ли я буду играть еще долгое время», - передает слова 35-летнего футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Лионель является семикратным обладателем «Золотого мяча».