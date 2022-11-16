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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»

16 Ноября 2022 • 08:22 Комментировать

35-летний звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поведал об адаптации во французском топ-клубе. Он перешел в парижский гранд из каталонской «Барселоны» летом 2021 года.

«Сейчас я наслаждаюсь Парижем, это очень красивое место. Дебютный год в «ПСЖ» был полон для меня перемен, адаптация заняла много времени. Мне было непросто, ведь решение о трансфере принималось внезапно», - цитирует аргентинского форварда Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси с парижанами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель провел 13 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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