Стало известно, что Мбаппе не устраивает в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен своим положением в парижском гранде. Игрок не уверен в своем будущем и все чаще задумывается о смене клубной прописки.

Как стало известно журналистам Lequipe, одной из причин недовольства звездного форварда является то, что клуб задерживает ему выплату заработной платы. Также Мбаппе не устраивает работа «ПСЖ» на трансферном рынке.

Напомним, что Мбаппе выступает за французский гранд с 2018 года. Он связан контрактом до лета 2025 года. Трансферный ценник Килиана – 160 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 12 голов и отдал два ассиста в 14 матчах Лиги 1.