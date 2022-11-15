Месси рассказал, как изменился футбол

Форвард сборной Аргентины и ФК «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о современном футболе.

«Как мне кажется, футбол сильно изменился. Сейчас тяжело найти какого-то неординарного игрока. Все потому, что с юных лет учат играть определенным образом. Все сейчас сводится к тактике. Сегодня отчетливо видно, что любая команда без выдающихся футболистов может усложнить жизнь, если играет грамотно тактически», - цитирует Лионеля газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 35-летний нападающий отметился семью голами и десятью ассистами в 13 матчах. Контракт Лео с парижанами рассчитан до лета 2023 года.