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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси рассказал, как изменился футбол

15 Ноября 2022 • 09:04 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и ФК «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о современном футболе.

«Как мне кажется, футбол сильно изменился. Сейчас тяжело найти какого-то неординарного игрока. Все потому, что с юных лет учат играть определенным образом. Все сейчас сводится к тактике. Сегодня отчетливо видно, что любая команда без выдающихся футболистов может усложнить жизнь, если играет грамотно тактически», - цитирует Лионеля газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 35-летний нападающий отметился семью голами и десятью ассистами в 13 матчах. Контракт Лео с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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