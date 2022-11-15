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«В том, что я - Месси, есть и плохая сторона»: Лионель высказался о своей популярности

15 Ноября 2022 • 08:45 Комментировать (1)

Звезда мирового футбола Лионель Месси, выступающий сейчас за французский «ПСЖ», высказался насчет своей популярности.

«В том, что я - Месси, есть и плохая сторона. Мне бы хотелось во многих вещах оставаться незаметным. Мне не нравится привлекать внимание к себе. Не люблю, когда за мной постоянно следят», - передает слова 35-летнего аргентинского футболиста газета Marca.

Напомним, что Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе «ПСЖ» аргентинец выступает с лета 2021 года.

В скором времени Лео вместе со сборной Аргентины начнет путь на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» сыграют в одной группе с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Ноября 2022 в 09:39
Да... Даже гелевый за тобой следит... Особенно за твоей статистикой... Без сомнения... Хе...
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