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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси и Неймар ушли в раздевалку только после разрешения тренера

14 Ноября 2022 • 16:20 Комментировать

В воскресенье «ПСЖ» проводил последний матч Лиги 1 перед чемпионатом мира – против «Осера» (5:0). Во втором тайме главный тренер парижан Кристоф Галтье снял с игры Лионеля Месси и Неймара. Вскоре после замены звёздные форварды направились в раздевалку. Между тем, в сети появилось видео, на котором видно, как Месси и Неймар поднялись со скамейки запасных. Бразилец подошёл к тренеру и, видимо, попросил разрешения уйти в раздевалку досрочно. Только после этого Месси и Неймар направились в подтрибунное помещение.

Ситуация подчёркивает уважение к главному тренеру «ПСЖ» со стороны звёздных футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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