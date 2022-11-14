​Месси и Неймар ушли в раздевалку только после разрешения тренера

В воскресенье «ПСЖ» проводил последний матч Лиги 1 перед чемпионатом мира – против «Осера» (5:0). Во втором тайме главный тренер парижан Кристоф Галтье снял с игры Лионеля Месси и Неймара. Вскоре после замены звёздные форварды направились в раздевалку. Между тем, в сети появилось видео, на котором видно, как Месси и Неймар поднялись со скамейки запасных. Бразилец подошёл к тренеру и, видимо, попросил разрешения уйти в раздевалку досрочно. Только после этого Месси и Неймар направились в подтрибунное помещение.

Ситуация подчёркивает уважение к главному тренеру «ПСЖ» со стороны звёздных футболистов.