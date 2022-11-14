Месси рассказал о своём отношении к религии

Звездный форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своем отношении к религии.

«Я никогда не даю обещаний. Всегда думаю, что бог решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно случиться. Я благодарен за все, что произошло в моей футбольной карьере. То, что еще должно случиться, обязательно произойдет. Бог все решит», - цитирует 35-летнего аргентинца издание Ole.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Месси отметился семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.