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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси рассказал о своём отношении к религии

14 Ноября 2022 • 07:56 Комментировать

Звездный форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своем отношении к религии.

«Я никогда не даю обещаний. Всегда думаю, что бог решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно случиться. Я благодарен за все, что произошло в моей футбольной карьере. То, что еще должно случиться, обязательно произойдет. Бог все решит», - цитирует 35-летнего аргентинца издание Ole.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Месси отметился семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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