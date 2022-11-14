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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» выиграл 500-й матч в 21-м веке

14 Ноября 2022 • 07:17 Комментировать
Монако
2:3
Марсель
окончен

В заключительном матче пятнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 клуб Александра Головина «Монако» потерпел домашнее поражение от «Марселя». На два гола монегасков провансальцы сумели ответить тремя мячами.

Как выяснилось, это была пятисотая победа «Марселя» в текущем столетии с учетом всех турниров, при том, что команда сыграла 1083 матча в общей сложности. Но чемпионский титул в 21-м веке был выигран лишь один раз - в 2010 году.

Еще две победы были в Кубке французской лиги, в 2010 и в 2012 году, и, наконец, «Марсель» выиграл еще два Суперкубка Франции в 2010 и следующем, 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель
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