Головин отметился очередной голевой передачей

В заключительном матче пятнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» потерпел домашнее поражение от «Марселя».

Но, несмотря на командную неудачу, российский нападающий Александр Головин отметился индивидуальным успехом - он сделал голевую передачу на Кевина Фолланда в начале второй половины второго тайма матча, и немец вывел свою команду вперед. Однако удержать победу «Монако» не сумел, и даже ничью в итоге упустил.

В текущем сезоне Головин сыграл в четырнадцати матчах и отметился уже тремя забитыми мячами. В последний раз это случилось шестого ноября в гостевом поединке против «Тулузы».