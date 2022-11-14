«Марсель» вырвал победу над «Монако» на 90+8 минуте

В заключительном матче первой части сезона во Франции «Монако» и «Марсель» сражались за места в верхней части таблицы. Игра получилась более-менее равной. В конце первого тайма Алексис Санчес вывел гостей вперед, а Виссам Бен-Йеддер с пенальти отыграл гандикап. На 72-й минуте Александр Головин сделал голевой пас на Кевина Фолланда, но ближе к концу игры Жордан Верету установил на табло двойки. В компенсированное время (на восьмой минуте) гости в последней атаке вырвали победу. С перспективного штрафного Сеад Колашинац принес «Марселю» важные три очка. Его команда ворвался в топ-четверку команд, «Монако» - шестой.