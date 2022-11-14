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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» вырвал победу над «Монако» на 90+8 минуте

14 Ноября 2022 • 00:43 Комментировать
Монако
2:3
Марсель
окончен

В заключительном матче первой части сезона во Франции «Монако» и «Марсель» сражались за места в верхней части таблицы. Игра получилась более-менее равной. В конце первого тайма Алексис Санчес вывел гостей вперед, а Виссам Бен-Йеддер с пенальти отыграл гандикап. На 72-й минуте Александр Головин сделал голевой пас на Кевина Фолланда, но ближе к концу игры Жордан Верету установил на табло двойки. В компенсированное время (на восьмой минуте) гости в последней атаке вырвали победу. С перспективного штрафного Сеад Колашинац принес «Марселю» важные три очка. Его команда ворвался в топ-четверку команд, «Монако» - шестой.

Протокол игры  
Монако2:3Марсель
  35'Санчес Алексис (0:1)
(1:1) Бен-Йеддер Виссам45'  
(2:1) Фолланд Кевин72'  
  83'Верету Жордан (2:2)
  90'Колашинац Сеад (2:3)
Нюбель АлександрДисаси Аксель  85'Бадьяшиль БенуаМарипан ГильермоКайо ЭнрикеФофана ЮссуфКамара Мохамед VIIДиатта Крепин 90' (Якобс Исмаил ( 90') Фолланд Кевин 90' (Скардовелли Вандерсон ( 90') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам 78' (Эмболо Брель ( 78'  82')
Запасные: Боаду МиронСарр МалангМинамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон ТомасАклиуш Манес
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди ЛеонардоЖиго Самуэль 83' (Гуйе Папе ( 83') Клосс Жонатан 74' (Бамба Дьенг ( 74') Тавареш НунуРонжье Валентин 83' (Колашинац Сеад ( 83') Верету ЖорданГендузи Маттео 74' (Юндер Дженгиз ( 74') Арит Амин 62' (Пайе Димитри ( 62') Санчес Алексис  79'
Запасные: Суарес Луис IIIТуре СулейманКаборе ИссаРубен Бланко
13 ноября. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель
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