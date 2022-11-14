«Марсель» вырвал победу над «Монако» на 90+8 минуте

В заключительном матче первой части сезона во Франции «Монако» и «Марсель» сражались за места в верхней части таблицы. Игра получилась более-менее равной. В конце первого тайма Алексис Санчес вывел гостей вперед, а Виссам Бен-Йеддер с пенальти отыграл гандикап. На 72-й минуте Александр Головин сделал голевой пас на Кевина Фолланда, но ближе к концу игры Жордан Верету установил на табло двойки. В компенсированное время (на восьмой минуте) гости в последней атаке вырвали победу. С перспективного штрафного Сеад Колашинац принес «Марселю» важные три очка. Его команда ворвался в топ-четверку команд, «Монако» - шестой.
Протокол игры
|35'Санчес Алексис (0:1)
|(1:1) Бен-Йеддер Виссам45'
|(2:1) Фолланд Кевин72'
|83'Верету Жордан (2:2)
|90'Колашинац Сеад (2:3)
Нюбель Александр•Дисаси Аксель• 85'Бадьяшиль Бенуа•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Диатта Крепин90' (Якобс Исмаил (90') •Фолланд Кевин90' (Скардовелли Вандерсон (90') •Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам78' (Эмболо Брель (78') 82'
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо•Жиго Самуэль83' (Гуйе Папе (83') •Клосс Жонатан74' (Бамба Дьенг (74') •Тавареш Нуну•Ронжье Валентин83' (Колашинац Сеад (83') •Верету Жордан•Гендузи Маттео74' (Юндер Дженгиз (74') •Арит Амин62' (Пайе Димитри (62') •Санчес Алексис 79'
Запасные: Суарес Луис III•Туре Сулейман•Каборе Исса•Рубен Бланко
13 ноября. Стадион "Луи II".
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