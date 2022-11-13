Неймар высказался о бомбардирском рекорде Пеле

Звезда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поведал о том, как относится к рекордам в футболе. 30-ленему форварду осталось забить два мяча за сборную страны, чтобы добраться до рекордного достижения Пеле.

«Даже не мечтал об этом. Никогда не задумывался о статистике и всех этих цифрах. Я не стремился бить чьи-то рекорды. Я просто очень сильно люблю футбол.

Пеле является примером для всех футболистов. Он и есть футбол. С большим уважением отношусь к нему», - передает слова нападающего Globo Esporte.

В активе Неймара 75 забитых мячей в 121 поединке за национальную сборную Бразилии. У Пеле 77 голов.