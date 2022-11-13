Верратти принял решение о своём будущем в «ПСЖ»

Итальянский полузащитник Марко Верратти ответил согласием на предложение руководства «ПСЖ» о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, переговоры между парижанами и хавбеком находятся на финальной стадии. Верратти в ходе общения заявил, что ему комфортно в клубе, и он хочет подписать новый контракт.

За парижскую команду Марко выступает с лета 2012 года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 19 поединках, в которых отметился голевым пасом. Его действующее трудовое соглашение с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года.