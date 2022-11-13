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Верратти принял решение о своём будущем в «ПСЖ»

13 Ноября 2022 • 08:41 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Верратти ответил согласием на предложение руководства «ПСЖ» о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, переговоры между парижанами и хавбеком находятся на финальной стадии. Верратти в ходе общения заявил, что ему комфортно в клубе, и он хочет подписать новый контракт.

За парижскую команду Марко выступает с лета 2012 года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 19 поединках, в которых отметился голевым пасом. Его действующее трудовое соглашение с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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