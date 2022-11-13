«Ренн» установил клубный рекорд для 21-го века

В матче пятнадцатого тура чемпионата французской Лиги 1 между «Ренном» и «Тулузой» хозяевам поля удалось выиграть со счетом 2:1. И теперь «Ренн» не проигрывает уже в семнадцати матчах во всех турнирах, поднявшись на третье место в турнирной таблице высшей лиги французского чемпионата. Это рекорд клуба в 21-м веке.

Однако в прошлом столетии у французского клуба были две еще более длинные серии. Первая продлилась двадцать матчей с мая по декабрь в 1982 году. Вторая же является самой длинной, рекордной в абсолюте - она продлилась целых двадцать два матча, с ноября 1988 года по апрель 1989 года.