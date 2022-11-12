​Почеттино назвал проблему «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино порассуждал о проблемах, с которыми он столкнулся во время работы в Париже.

«Когда у вас слишком много игроков, которые хотят быть номером один, возникает хаос. В конечном итоге на поле выходят 11 игроков, и они играют одним мячом. Когда назначается пенальти, кто его будет пробивать? Это даже не решение тренера», - сказал Почеттино, чьи слова приводит портал Goal.com.

Почеттино отметил, что работа с большими звёздами стала для него ценным опытом и вызовом.

Отметим, что в настоящий момент главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье.