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Чемпионат Франции. Лига 1

​Почеттино назвал проблему «ПСЖ»

12 Ноября 2022 • 17:34 Комментировать

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино порассуждал о проблемах, с которыми он столкнулся во время работы в Париже.

«Когда у вас слишком много игроков, которые хотят быть номером один, возникает хаос. В конечном итоге на поле выходят 11 игроков, и они играют одним мячом. Когда назначается пенальти, кто его будет пробивать? Это даже не решение тренера», - сказал Почеттино, чьи слова приводит портал Goal.com.

Почеттино отметил, что работа с большими звёздами стала для него ценным опытом и вызовом.

Отметим, что в настоящий момент главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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