​Месси – о фанатах на поле: «Иногда я даже пугаюсь»

Звёздный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о болельщиках, которые выбегают на поле в надежде сделать с ним селфи.

«В последнее время эта проблема случалась часто. Иногда я даже пугаюсь, как в последнем матче сборной, когда от охраны досталось даже мне.

Как правило, это хорошие знаки привязанности, хотя это безумно, учитывая то, что может случиться с фанатом позже. Никогда не знаешь, как, чёрт возьми, будет действовать охрана. Иногда они проявляют агрессию», - сказал Месси Ole.

В пятницу сборная Аргентины объявила заявку на чемпионат мира. Ознакомиться с ней можно в нашей новости.