Известна новая трансферная цель «ПСЖ»

Перспективный хорватский защитник Лука Вушкович, который является воспитанником «Хайдука», может продолжить карьеру во французском чемпионате. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, интерес к 15-летнему футболисту проявляет «ПСЖ».

Руководство парижского топ-клуба готово выделить пять миллионов евро на приобретение талантливого хорватского игрока.

В настоящий момент Вушкович выступает за юношескую команду «Хайдука». На его счету 11 сыгранных матчей и три забитых мяча.

В прошлом месяце Лука провел три встречи за сборную Хорватии до 17 лет, забив гол в ворота Швеции.