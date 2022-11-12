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Чемпионат Франции. Лига 1

Известна новая трансферная цель «ПСЖ»

12 Ноября 2022 • 11:19 Комментировать

Перспективный хорватский защитник Лука Вушкович, который является воспитанником «Хайдука», может продолжить карьеру во французском чемпионате. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, интерес к 15-летнему футболисту проявляет «ПСЖ».

Руководство парижского топ-клуба готово выделить пять миллионов евро на приобретение талантливого хорватского игрока.

В настоящий момент Вушкович выступает за юношескую команду «Хайдука». На его счету 11 сыгранных матчей и три забитых мяча.

В прошлом месяце Лука провел три встречи за сборную Хорватии до 17 лет, забив гол в ворота Швеции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лука Вушкович
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