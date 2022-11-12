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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложил 45 миллионов евро за восходящую звезду бразильского футбола

12 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать (1)

Талантливый форвард Эндрик Фелипе, правами на которого владеет бразильский «Палмейрас», может в скором будущем оказаться в Европе.

Как стало известно журналистам ESPN, одним из главных претендентов на 16-летнего бразильца является «ПСЖ». Руководство французского гранда вступило в переговоры с «Палмейрасом» и предложило за него 45 миллионов евро. Эта сумма не устроила бразильскую сторону, «бело-зелёные» хотят получить минимум 60 миллионов.

Также интерес к Эндрику проявляет лондонский «Челси». Контракт бразильца с нынешним клубом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас ПСЖ Эндрик
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Комментарии (1)
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Evgen 86
12 Ноября 2022 в 09:59
Я думаю что с Реалом бесполезно бороться. Если сливочные решили его приобрести они сделают это при любых раскладах. Тем более если на него претендует ПСЖ)
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