«ПСЖ» предложил 45 миллионов евро за восходящую звезду бразильского футбола

Талантливый форвард Эндрик Фелипе, правами на которого владеет бразильский «Палмейрас», может в скором будущем оказаться в Европе.

Как стало известно журналистам ESPN, одним из главных претендентов на 16-летнего бразильца является «ПСЖ». Руководство французского гранда вступило в переговоры с «Палмейрасом» и предложило за него 45 миллионов евро. Эта сумма не устроила бразильскую сторону, «бело-зелёные» хотят получить минимум 60 миллионов.

Также интерес к Эндрику проявляет лондонский «Челси». Контракт бразильца с нынешним клубом рассчитан до 2025 года.