​Хакими отреагировал на непопадание Рамоса в заявку сборной Испании на мундиаль

Сборная Испании отправится в Катар на чемпионат мира без Серхио Рамоса – опытный защитник не попал в итоговую заявку команды, которая была представлена в пятницу. На решение Луиса Энрике отреагировал партнёр Рамоса по «ПСЖ» Ашраф Хакими.

«Серхио Рамос – лучший защитник мира», - написал Хакими в социальных сетях, поддержав 36-летнего футболиста.

В сезоне 2022/2023 Серхио Рамос принял участие в 19 матчах «ПСЖ». На счету защитника один забитый гол и один результативный пас на партнёра.

Сборная Испании на чемпионате мира выступит в одной группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.